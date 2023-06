Convalidato dal Gip il fermo dei due minori indiziati dell'omicidio del 43enne ghanese

Convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minori di Napoli il fermo dei due minori, sedicenni, accusati di aver percosso a morte il clochard di origini ghanesi ucciso nei giorni scorsi a Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli. Il giudice ha anche disposto il trasferimento nel carcere minorile di Nisida. Il reato contestato nei loro confronti è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà.



Ieri la fiaccolata per Frederick, il senza fissa dimora benvoluto da tanti che lo conoscevano. A Pomigliano d'Arco era solito stazionare davanti a un supermercato. Aiutava i clienti a trasportare la spesa. Dispensava sorrisi. In centinaia sono scesi in strada ieri per rendergli omaggio. Una fiaccolata silenziosa, passando per i suoi luoghi, fino alla parrocchia.