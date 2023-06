"Zes e Pnrr per agganciare la Campania alle performance economiche del Nord"

Napoli e la Campania sono un esempio in scala dello Stivale. Lo dice il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone, a Napoli per il congresso territoriale del sindacato. Ai segnali di dinamismo e vivacità dell'economia fanno da contraltare bassi salari, disagio sociale e mancato accoppiamento tra domanda e offerta di lavoro.

Dagli insediamenti nelle zone economiche speciali e dal piano di ripresa e resilienza può arrivare una spinta per l'economia regionale, sottolinea il segretario territoriale partenopeo, Gaetano Panico.

Dall'Ugl arriva una sonora bocciatura del salario minimo. Capone lo definisce una "cortina fumogena": “Il 90% dei lavoratori è già coperto da un contratto collettivo nazionale, occorrono misure per aumentare gli importi in busta paga”. Altro tema che riguarda da vicino la Campania è la carenza di camici bianchi in ospedale, per il sindacato il numero chiuso alle facoltà universitarie di medicina andrebbe abolito.