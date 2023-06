Ultranovantenne non risponde per ore ai familiari, i pompieri entrano dalla finestra: dormiva

Hanno provato a contattarla per ore, poi, spaventati dal suo silenzio, i familiari di una donna di 92 anni hanno chiesto aiuto al 118 e ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con due mezzi. Con l'aiuto di una autoscala hanno raggiunto il quarto piano del palazzo in via Jannelli, sono riusciti ad aprire la veranda e ad entrare nell'abitazione, preparati al peggio. Per fortuna, invece, la donna stava semplicemente dormendo.