Un corteo e un flash-mob per ricordare Giulia Tramontano

Un mare di fiori, un pellegrinaggio ininterrotto di persone. A Senago, in provincia di Milano, tutti vogliono far sentire la loro vicinanza alla famiglia di di Giulia Tramontano, la giovane ammazzata al settimo mese di gravidanza dal fidanzato Alessandro Impagnatiello.

Commozione, rabbia e indignazione in Lombardia così come a Napoli dove domani, a partire dalle 17 in piazza del Plebiscito, si terrà un flash mob. Il giorno successivo un corteo attraverserà le strade di Sant'Antimo, il comune di cui Giulia era originaria. L'autopsia sul corpo della ventinovenne sarà eseguita venerdì, poi verrà fissata la data in cui saranno celebrati i funerali.

E vanno avanti le indagini. Nelle prossime ore i Carabinieri effettueranno una nuova perquisizione nell'abitazione di Senago dove i due giovani abitavano. Un sopralluogo per cercare il coltello utilizzato nel delitto. Impagnatiello avrebbe dichiarato agli inquirenti che lo hanno interrogato che l'arma si trova in cucina, sopra il frigorifero. Intanto l'avvocato dell'omicida, ha comunicato di aver rinunciato al mandato.