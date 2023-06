Una biblioteca per San Giovanni

Inaugurata presso la scuola Vittorino Da Feltre a San giovanni a Teduccio una biblioteca finanziata dai Giovani Industriali di Napoli, aperta agli alunni e al quartiere. La scuola non va in vacanza, attitvità ludiche e sportive fino a fine a luglio. Campi estivi anche in parrocchia e presso la fondazione Famiglia di Maria. Al lavoro i ragazzi del teatro Nest.

interviste

Valeria Pirone dirigente I.C. Vittorino Da Feltre

Gianpaolo Gaudino cooperativa sociale Bambù

Gennaro Lucci Teatro Nest

Anna Riccardi, Fondazione Famiglia di Maria

Fulvio Stanco Parroco Chiesa San Giuseppe e Madonna di Lourdes

Ida de Simone, mamma alunno I.C. Vittorino Da Feltre