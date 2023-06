Una città invasa da eventi sportivi

Eventi in 35 comuni campani. Inclusi tutti e cinque i capoluoghi di provincia. E' una festa, la giornata nazionale dello sport. Adulti, bambini. Una moltitudine di discipline. Dal basket, al calcio, al volley. Alle arti marziali, al fitness.

La giornata, istituita nel 2003, è un faro sul valore dello sport come fattore di crescita individuale e sociale. A Napoli, il ministro Abodi visita più realtà. Dal centro alla periferia. Dal campetto della prima municipalità, in via Acton, per la partita della Napoli for Special. Fino a Ponticelli, alla Nippon Club Judo.

Da Napoli est a Napoli ovest. A Fuorigrotta. Cuore della festa scudetto. A poche centinaia di metri di distanza dallo stadio. A Bagnoli, municipalità 10. L'esibizione di spinning a cura dell'associazione Diritti dei napoletani. E il torneo per i piccoli cestisti della Napoli basket academy.

Sempre pallacanestro. Questa volta sul lungomare, alla Rotonda Diaz. Che ha ospitato la prima tappa del circuito Italia Streetbasket. Un lungo tour estivo. 93 tornei. Il ritorno in Campania a: Vietri sul mare, Portici e Gragnano. Fino ad assegnare i titoli nazionali.