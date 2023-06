Una rete contro i femminicidi. A Caserta presentato il "Progetto Luana"

All’Università della Campania Luigi Vanvitelli, nell’Aula Magna del Dipartimento di Psicologia, si è svolta la presentazione del Progetto “Luana. Prevenzione della violenza e empowerment”, coordinato dalla Cooperativa sociale Eva e sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD.

L'obiettivo è la costruzione di una rete di operatori e operatrici capaci di far emergere la violenza maschile contro le donne e contro i minorenni, di accogliere adeguatamente chi si trova in situazioni di abuso e di avviare poi un percorso di supporto su misura, rispettoso dei diritti e dei bisogni delle donne e dei loro figli e figlie e focalizzato sulla ripresa della propria vita in autonomia.

Nel servizio le interviste a Giusy Arricchiello, Lella Palladino (presidente della Cooperativa Eva), Gabriella Maria Casella (presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere) e Aldo Policastro (procuratore capo di Benevento).