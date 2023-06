Una vita in prima linea. La lotta alla criminalità, la difesa della stabilità e della pace in molti Paesi del mondo. Il generale dei Carabinieri Carmelo Burgio a Capri per la presentazione del suo libro I Carabinieri in Afghanistan, un saggio sulle attività del reggimento Tuscania, impegnato dagli anni 80 su fronti internazionali dal Libano all'Afghanistan. La storia personale di Carmelo Burgio, va inoltre ricordato, si sovrappone per un lungo periodo a quella della lotta ai clan casalesi. Quand'era comandante provinciale di Caserta tra il 2004 e il 2008, numerosi gli arresti eccellenti e i colpi assestati ai patrimoni criminali. Con spirito da paracadutista, lo ha sempre detto, Burgio era costantemente in prima persona operativo.