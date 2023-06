Vasco carica l'Arechi: "Salerno, sto arrivando!"

Un'attesa lunga 15 anni, da quel 28 giugno 2008 in cui l'Arechi si presentò stracolmo. E finalmente è arrivato il momento in cui i salernitani - e i tanti fan che arriveranno da tutta Italia - saranno a Salerno per riabbracciare Vasco Rossi per il gran finale del suo tour.

Due date, 60mila persone attese, per rinsalfare un legame speciale tra il Comandante e la città. Un legame che proprio Vasco ha ricordato in questi giorni sui suoi social: “Con Salerno ho dei conti aperti da quando facevo il militare...”.

Come in occasione del concerto di Mengoni, previsto un servizio extra per i trasporti: treni prolungati e servizio di bus navetta fino alle 2 di notte.