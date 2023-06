Targhe straniere sulle auto, l'Aci: "Migliorare i sistemi di controllo delle forze dell'ordine"

Impossibile non notarle, se si resta imbottigliati nel traffico partenopeo. Polonia, Bulgaria, Romania: le targhe estere dei veicoli hanno soprattutto le iniziali di Paesi dell'Europa dell'est. Una proliferazione che a Napoli non ha eguali in Italia e nasconde un sotterfugio - nelle maglie della legislazione e del codice della strada - per risparmiare sui costi di rc auto, bollo, revisione.

Attualmente la normativa non vieta a un cittadino italiano di circolare con un'auto con targa straniera, anche se il veicolo - ad esempio con la formula del noleggio o del leasing - è di proprietà di un soggetto di nazionalità o residenza estera. Ma sussiste l'obbligo (superati i 30 giorni alla guida, anche non continuativi, nell'anno solare) di immatricolare il veicolo in un apposito registro (REVE).

Sono circa 20mila le targhe registrate in questo speciale archivio nella sola provincia di Napoli. Per rendersi conto del numero abnorme, basti pensare che non superano le 5mila nelle altre quattro province campane messe assieme. Ma una stima ufficiosa, parla di altre cinquantamila automobili con targa non italiana, del tutto invisibili dal punto di vista amministrativo.

Per questo l'ACI di Napoli ha riunito la commissione giuridica per elaborare una serie di proposte da portare all'attenzione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: “Occorre consentire alle forze dell'ordine di accedere alla banca dati della Polizia di Stato (CED-SDI) e migliorare i sistemi di interscambio di informazioni fra tutti i Paesi dell'Unione Europea - dichiara il presidente dell'Automobile Club Napoli, Antonio Coppola - è necessario poi un intervento chiarificatore del legislatore affinché per questi veicoli siano applicate le medesime disposizioni previste dal codice della strada per i veicoli immatricolati in Italia, soprattutto relativamente agli obblighi della revisioneperiodica e della copertura assicurativa”.