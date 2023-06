Vendita di navi e aerei militari alla Colombia, otto gli indagati dalla Procura di Napoli

Otto le persone che risultano indagate dalla Procura di Napoli. Tra loro figurano l'ex Presidente del Consiglio Massimo D'Alema, il manager Alessandro Profumo, e Giuseppe Giordo, ex direttore della Divisione Navi Militari di Fincantieri.

Sono accusati di aver svolto un'attività di intermediazione nella vendita di navi e aerei militari al governo Colombiano. Gli indagati, secondo i magistrati, si sarebbero adoperati a vario titolo come promotori di un'iniziativa economica commerciale di vendita al governo della Colombia di aerei M346, corvette e sommergibili. Un affare,che poi non sarebbe andato in porto, del valore di oltre quattro miliardi di euro. La Digos, su disposizione della Procura, ha eseguito perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici degli indagati." Siamo certi- ha dichiarato Gianluca Luongo, legale di D'Alema- che sarà dimostrata la più assoluta infondatezza dell'ipotesi di reato a carico del mio assistito che ha fornito massima collaborazione all'autorità giudiziaria".