Napoli, in piazza Municipio ecco la Venere degli stracci

Ha 57 anni ma non li dimostra la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto. Concepita nel 1967, ancora oggi scatena riflessioni di strettissima attualità. Da una società fatta di contrasti, al consumismo, all'ambiente, alla sostenibilità.

In questa versione maxi, al centro di piazza Municipio, rivolge lo sguardo al mare. "Guarda al mondo - dice l'artista - è dal mondo arrivano gli stracci". L'inaugurazione è il secondo evento della rassegna Napoli contemporanea voluta dal Comune. La Napoli con cui l'artista, fresco 90enne, ha un legame particolare. La Napoli che l'amministrazione vuole proporre ai turisti non solo come una città cartolina.

Michelangelo Pistoletto - artista

Gaetano Manfredi - sindaco di Napoli