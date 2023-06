VIDEO - Il 1 luglio Napoli Pride 2023, lo spot ufficiale

Una donna in abiti d’epoca con scialle leopardato e orecchini di perla. Un uomo in giacca mangia popcorn in una sala cinematografica vuota. È l’inizio dello spot ufficiale del Napoli Pride 2023, dal titolo “A qualcun* piace Pride”, ideato, scritto e diretto dalla giornalista e videomaker Francesca Saccenti. Un omaggio alla pellicola “A qualcuno piace caldo” (1959) di Billy Wilder, che gioca sugli stereotipi napoletani e sull’impossibilità di raggiungere la perfezione.

Protagonisti della sequenza in bianco e nero l’attore Daniele Russo (“Dignità Autonome di Prostituzione”, “Le cinque rose di Jennifer”, “Vita segreta di Maria Capasso”), e l’attore e regista Gennaro Maresca (“Gomorra”, “Assunta Spina”, “Gretel e Gretchen”) che si scontrano sulle diversità prima del matrimonio.

“L’idea è stata quella di rivisitare la scena finale di un’opera che non mostra i segni dell’’età. Il bianco e nero e la dimensione meta-teatrale rimandano ad un cinema d’antan che affonda le radici nella poetica della Nouvelle Vague francese e nella commedia brillante hollywoodiana - racconta Francesca Saccenti -. I protagonisti voltano le spalle ad uno schermo senza immagini e guardano in camera ammiccando come in un film di Jean-Luc Godard. Loro ci guardano e noi guardiamo loro. Un sano voyeurismo che ci invita a riflettere”.

Lo spot è stato girato all’interno degli spazi del Nuovo Teatro Sanità e - spiega Claudio Finelli, responsabile Cultura Comitato Napoli Pride - “recupera e reinterpreta il celebre sketch della pellicola cult, il film in cui per la prima volta Hollywood accoglie una temperatura allusivamente queer suggerendo, sia pur sotto traccia, che un’altra narrazione è possibile”.

Il Napoli Pride si terrà il 1 luglio, concentramento Piazza Dante ore 16 con arrivo alla Rotonda Diaz, spettacolo ore 21. Madrina ufficiale Anna Tatangelo.