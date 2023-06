Violenza contro le donne, 800 richieste d'aiuto a Napoli negli ultimi 16 mesi

Violenza sulle donne, fondamentale il lavoro dei centri antiviolenza e degli sportelli di ascolto. Crescono le denunce. Il governo vara nuove misure per arginare il fenomeno. Ottocento donne hanno chiesto aiuto a Napoli negli ultimi 16 mesi. Violenza domestica seconda causa di morte per le donne in gravidanza. Emblematica la storia di Giulia Tramontano.

Nel servizio le voci di: Stefania, vittima di violenza, Rosanna, associazione “Forti guerriere”, Simona Cappella, assistente sociale, Manuela Palombi, avvocato penalista, Martina Giordano, psicologa sportello ascolto “Rana rosa”