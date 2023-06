Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, arrivano le prime assoluzioni

Arrivano le prime assoluzioni di due agenti penitenziari nell’ambito di un processo con rito abbreviato, per le presunte violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Stesse imputazioni, tra le quali abuso di autorità e tortura, dei 105 colleghi sotto processo con rito ordinario nell’aula bunker sammaritana. L’accusa aveva chiesto 3 anni e otto mesi per uno, 6 anni per l’altro. È arrivata assoluzione con formula piena. Qualche ora dopo, durante un controesame, un perito ha ammesso che l’agente Collucciello, attualmente sospeso dal servizio, non ha picchiato i detenuti ed era stato falsamente accusato. Stessa estraneità ai pestaggi viene confermata nei confronti altri due imputati.