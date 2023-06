Weekend di mare, Molo Beverello preso d'assalto dai turisti

Sono tanti, tantissimi, in coda al Molo Beverello. Hanno scelto di trascorrere il fine settimana nelle isole del golfo.

Lo scalo è preso d'assalto dai viaggiatori. File alle biglietterie e soprattutto agli imbarchi, in attesa delle navi per Procida, Ischia, Capri.

Le code non frenano i turisti. Ci sono i napoletani che cercano di raggiungere le località di villeggiatura. Ma la maggior parte è di nazionalità straniera: inglesi, americani, svedesi, francesi.

Tutti attratti dalle bellezze del golfo: secondo lo studio di una piattaforma di social listening Napoli e le isole sono tra le località italiane più ricercate e discusse sulle piattaforme online. L'altra faccia della popolarità sono le code. Ma la voglia di godersi le ferie va oltre le attese.