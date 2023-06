Arte, vino, moda e cultura: è il successo dell'ebbrezza creativa

La suggestione del complesso monumentale di Santa Maria La Nova ha dato il via alla quindicesima edizione di “Wine and the city”. La visita alla chiesa tardo rinascimentale, la sagrestia, il refettorio e l'ampia selezione di vini e bollicine molti dei quali autoctoni esposti nell'antico chiostro.

“Ebbrezza creativa” è lo slogan di questa rassegna diffusa nata da un'idea di Donatella Bernabò Silorata, che dal 2008 unisce arte, vino, moda e cultura.

Degustazioni itineranti in luoghi insoliti e talvolta sconosciuti. Boutique, gioiellerie, showroom, gallerie d'arte, roof e terrazze di grandi alberghi.

E ancora appuntamento speciale al Rione Sanità, nell'Ipogeo dei Cristallini, alla Vigna di San Martino e per la prima volta in Costa d'Amalfi ai Giardini del Fuenti, l'ex ecomostro oggi esempio di riscatto e di bellezza dove venerdì lungo i terrazzamenti di vite, limoni ed essenze mediterranee ci saranno i vini della vitivinicoltura eroica della costa ad esaltare la cucina contemporanea di Michele De Blasio, executive chef del nuovo gioiello di ecosostenibilità ambientale.