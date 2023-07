A che cosa serve l'America?

Negli Stati Uniti Federico Rampini vive da tempo, ne è cittadino dal 2014. Per 25 anni corrispondente del quotidiano La Repubblica, ora editorialista del Corriere Della Sera, Rampini porta in scena dal 2012 conferenze- spettacolo. Nell'ultima è proprio l'America il punto focale, anzi le molte Americhe. Al Campania Teatro Festival lo affianca suo figlio Jacopo, cresciuto tra Parigi e New York. Jacopo racconta le sue esperienze e spiega che nel quotidiano il sogno americano non è solo una formula " Ma la possibilità di riuscire a fare qualunque cosa, contando solo sul merito". Federico indaga la complessità di un paese per molti impero del male, per altri guida del mondo libero. L'anima isolazionista e quella imperiale, l'America di New York o della California e quella profonda del Texas, il razzismo, il pacifismo che si confronta con la guerra in Ucraina, la crisi del multiculturalismo che oggi morde anche in Europa."La decadenza dell'Occidente è strettamente legata a quella americana che ha molte cause, dice Federico Rampini. Se dovessi indicarne una direi il crollo dell'autostima. La domanda 'A che serve l'America' un realtà oggi se la pongono in primo luogo gli americani".