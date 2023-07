A Napoli il mare è verde: colpa del caldo e delle microalghe

Una grande chiazza di verde, là dove di solito c'è un azzurro denso. Un fenomeno che ha interessato le acque del golfo di Napoli dallo scorso sabato e che sta lentamente decrescendo con il passare delle ore.

L'effetto è di quelli stranianti e interessa un tratto di costa lungo chilometri. Acque di colore tra il verde e il marrone, macchie di schiuma che vanno da Santa Lucia allo spicchio di mare vicino Castel dell'Ovo e il lungomare, fino alla Marina del Molosiglio, dove si segnalano anche tanti rifiuti galleggianti.

Ma non dovrebbe trattarsi di inquinamento né di sversamenti fognari. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania ha svolto rilievi straordinari per verificare lo stato delle acque. In attesa dei risultati, l'ipotesi più probabile - e non sarebbe la prima volta che si verifica - è che le alte temperature degli ultimi giorni e un ricambio più lento delle acque del Golfo, abbiano creato le condizioni favorevoli per una proliferazione eccezionale di microalghe.

Da lì il colore anomalo.

Nel servizio l'intervista a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.