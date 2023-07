A Pozzuoli una spiaggia su misura per i disabili

Un spiaggia per tutti. Anche per chi fa più fatica a raggiungere il mare. Il progetto del comune di Pozzuoli, vicino Napoli, in collaborazione con la cooperativa sociale Liliput, prende il via oggi e si chiama "Turismo Balne-Abile". Scopo dell'iniziativa: permettere anche ai disabili di potere fruire delle strutture delle spiagge della città flegrea, senza barriere architettoniche e con un personale a disposizione dedicato a loro.

Trasporti specializzati, animazione e servizi sul territorio all'insegna dell'inclusione sociale. Così giovani e adulti affetti diversamente abili potranno godersi appieno la stagione estiva. Un'esperienza di vita anche per chi starà a contatto con loro.

Nel servizio le interviste a Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli; e a un componente dello staff della spiaggia del Key Beach