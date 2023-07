Costruzioni abusive a Procida e Barano: scattano i sequestri

Abusi edilizi sulle isole del golfo di Napoli.

A Procida i carabinieri hanno denunciato un 66enne, titolare di un'azienda agricola. Aveva realizzato diverse opere, come ampliamento e sbancamento di terreno, in due sedi della ditta, anche in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale.

A Barano, invece, una 49enne proprietaria di un terreno sottoposto a vincolo, anche le denunciata, aveva costruito abusivamente un garage sul terreno stesso per una superficie di 35 metri quadrati e una pavimentazione complessiva da 110 metri quadrati.