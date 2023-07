Alla Federico II di Napoli un nuovo corso per criminologi

Ha poco a che fare con l'immaginario delle serie Tv e dei talk show: il criminologo che uscirà dal nuovo corso di laurea magistrale della Federico II in Scienze criminologiche, investigative e lotta ai crimini informatici sarà soprattutto un esperto di sicurezza digitale, un'analista dei fenomeni criminali, un'investigatore formato per mettersi al servizio delle forze dell'ordine e dell'intelligence. Schivare attacchi informatici, per il 90% ransomware, è ormai una preoccupazione di tutti, cittadini e istituzioni. Professionisti che aiutino ad aumentare la consapevolezza in questo campo sono ormai indispensabili.

Nel servizio le interviste a Matteo Lorito, rettore dell'università Federico II di Napoli e Giacomo Di Gennaro, coordinatore del corso di laurea in Scienze criminologiche, investigative e lotta ai crimini informatici.