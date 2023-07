All'Enea nasce l'orto high tech da appartamento

Nei laboratori del centro di ricerche Enea di Portici a sud di Napoli, si sperimentano sistemi di coltivazione di ortaggi in ambienti non convenzionali, cioè non dotati delle condizioni favorevoli di esposizione al sole e della temperatura o con scarso spazio.

Adatti al sottosuolo, a garage cantine o supermercati e depositi ma utili anche per realizzare micro-orti da appartamento. Hanno una struttura essenziale, apparentemente semplici scaffali, all’interno le piante di ortaggi contenute in cilindri in policarbonato per osservare lo sviluppo e la salute delle radici. Ma il cuore pulsante è sulla sommità di questa sorta di incubatori, dove sono lampade al led e ventilatori, ed è qui che si concentra anche l’innovazione di questi prototipi rispetto a sistemi di coltivazioni in casa che sono già in commercio e che di limitano a fornire solo luce di precisione. Nelle lampade dell'Enea si aggiunge anche la possibilità di regolare lo spettro della luce e una ventilazione mirata sui bisogni della pianta.

Nel centro di ricerca di Portici si utilizza un controllo da remoto da tablet per stabilire i tempi di esposizione e l’intensità della luce, ma a casa basterà un interruttore. Il prototipo è figlio del ‘Microcosmo’, simulatore di campo agricolo in ambienti estremi, dalla tecnologia più complessa, già brevettato e messo in commercio viene usato soprattutto per scopi di ricerca e costa 50 mila euro. La versione da salotto costerà poche centinaia di euro e usa una tecnologia molto più semplice che non impatta sui costi energetici in bolletta, visto l'uso delle lampade a basso consumo, sfrutta solo acqua di rubinetto, e annulla l'uso di fitofarmaci. Per ora sperimentate colture di pomodori, fragole, zafferano, insalate. “Dall'ultimo raccolto di basilico - raccontano i ricercatori dell'Enea - ottenuto un ottimo pesto”.

Nel servizio l’intervista a Luigi D'Aquino, ricercatore Enea centro di Portici (Na)