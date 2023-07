Allerta gialla per l'ondata di calore. Napoletani in spiaggia e nei parchi

Scatta il bollino giallo della Protezione civile per l’allerta caldo in tutta la Campania. Le temperature potrebbero arrivare fino ai 37 gradi, in particolar modo nella provincia casertana, e l’invito per tutti, ma soprattutto per le categorie più a rischio, anziani e bambini, è a evitare di uscire nelle ore più calde, tra le 11 e le 18.

Bollino giallo vuol dire che le strutture sanitarie sono in pre allerta. Le temperature saranno superiori alle medie stagionali, anche nei prossimi giorni, e le correnti che arriveranno dopo essere transitate sul mar Mediterraneo porteranno anche una forte umidità che renderà l’afa insopportabile anche nelle ore notturne.

Le raccomandazioni sono le solite: bere molta acqua, mangiare frutta fresca, è una particolare attenzione va riservata anche agli animali, evitando di esporli al sole troppo forte.

I napoletani rimasti in città, per difendersi, hanno scelto di recarsi nelle spiagge libere o nei parchi. Tante signore armate di ventaglio, qualcuna con dei piccoli ventilatori elettronici. Tutti in attesa di rintanarsi a casa con aria condizionata e finestre e imposte chiuse. Sperando che la morsa del calore abbandoni presto la Regione.