Allerta meteo per vento e mare mosso, ad Amalfi mareggiata travolge un parcheggio

Il forte vento e il mare grosso hanno creato disagi lungo parte del litorale campano e in particolare sulla costiera amalfitana, dove una breve ma violenta mareggiata, con onde alte più di due metri, ha suscitato paura sulle spiagge. Ad Amalfi il mare ha invaso il parcheggio della Darsena: le auto, che rischiavano di essere travolte, sono state rimosse e il piazzale sgomberato. I collegamenti marittimi sono stati sospesi. Più a nord, a Torre del Greco, la Guardia costiera ha salvato due diportisti che a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni meteo (mare grosso e vento forte) rischiavano di finire con la loro piccola imbarcazione a remi sulla scogliera posta a protezione del porto. Grazie ai militari giunti su un battello pneumatico, il natante con a bordo i diportisti è stato riportato all'interno dello scalo. Un allerta meteo della protezione civile della Campania segnala vento forte e mare agitato su tutto il territorio regionale, da stasera e per tutta la giornata di domani. Il settore costiero è quello più esposto e si raccomanda di prestare attenzione a ombrelloni, gazebo e strutture temporanee, oltre a massima prudenza per le imbarcazioni.