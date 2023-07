Angela Pagano, una vita sul palco

“Eduardo mi ha insegnato a stare sul palco, mi ha insegnato la disciplina, mi ha insegnato a trovare il personaggio e ho imparato guardandolo” dice Angela Pagano.

“Il diario ritrovato” è un libro, appena pubblicato da Guida, e uno spettacolo per il Campania Teatro Festival. Angela, giovanissima, che guarda Eduardo, nascosta dietro le quinte, per assorbire tutto. Eduardo e le sue pause, Eduardo che oltre trent'anni dopo le scrive "Bentornata in casa tua" cioè nella compagnia.

Angela Pagano, 86 anni, una vita sul palco. Diverte, commuove, incanta, è il teatro. Il racconto comincia con la guerra, le bombe, la fuga verso le Marche con la famiglia. Poi il ritorno a Napoli, gli americani, il lavoro in un negozio di guanti e l'incontro, un po' per caso, con Eduardo.

“A tutti ho rubato, dice, Eduardo, Peppino, Patroni Griffi, Armando Pugliese, Franca Valeri, Visconti”. Patroni Griffi che le insegna ad amare Viviani, ma negli anni 70 c'è anche Hair, il musical epocale. Suoi compagni di strada Loredana Bertè e Renato Zero. E ancora l'emozionante Masaniello di Armando Pugliese ed Elvio Porta e tanto altro.

Oggi Angela non ama la Napoli che guarda troppo al turismo, bacchetta politici e istituzioni che di teatro non si occupano abbastanza. Una vita straordinaria, sulle tavole di un palcoscenico.