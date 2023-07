Arte e maternità nell'ipogeo della Chiesa Santa Maria Maggiore a Somma Vesuviana

La bellezza e la forza di una madre. Una qualsiasi genitrice, ma anche quella venerata in un culto religioso senza tempo. La celebra l'artista Vittorio Valiante in un'installazione dal titolo Mātĕr-ĭa visitabile tutte le sere gratuitamente dalle 20 alle 22 nell'ipogeo della Chiesa collegiata Santa Maria Maggiore a Somma vesuviana, recuperato dopo anni di abbandono dai ragazzi del posto. Mātĕr-ĭa è realizzata da Tramandars e Amici del Casamale e promossa da ARS, Archivio Russo Somma. Fili rossi avvolgono il visitatore in una sorta di ventre materno e invitano alla riflessione su una dimensione intima che rimanda al credo di una comunità.



Nel servizio l'intervista all'artista Vittorio Valiante.