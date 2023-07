Processo bis per Bagnoli, la Cassazione: "Prove sottovalutate"

Nelle motivazioni della sentenza che rinvia in Corte d'Appello il processo ai vertici di Bagnoli Futura, si legge chiaramente che il disastro ambientale c'è stato, anche se non come macro evento, ma come graduale ferita inferta al territorio e che i giudici della Corte d'Appello hanno trascurato le prove. I comitati di quartiere: la magistratura faccia il suo corso, chi ha inquinato paghi ma non si fermi la bonifica.

Interviste ai comitati di Bagnoli