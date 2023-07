Barra, dopo il rogo impennata di diossine

I valori di diossine e di furani sono risultati superiori 11 volte il limite massimo consentito per legge. Sostanze tossiche nell'aria che si respira da tre giorni a ridosso dell'ex campo rom di via Mastellone, periferia orientale della città, dove per oltre 24 ore è bruciato di tutto tra martedì e mercoledì. Copertoni, materiali edili di risulta, rifiuti speciali: tutto abbandonato negli anni in quella discarica a cielo aperto ignorata per troppo tempo, nonostante le numerose segnalazioni di cittadini e comitati.



Nelle prime ore, l'Arpac aveva spiegato che non ci fossero "criticità apprezzabili riconducibili all'incendio". Ma chi vive a ridosso del rogo restava barricato in casa, lamentando un'aria irrespirabile dietro le finestre chiuse e protette anche da asciugamani bagnate. I nuovi dati diramati ieri sera dall'agenzia regionale per l'ambiente raccontano un'altra verità, maturata nelle ore immediatamente successive, quando la colonna di fumo nero ha smesso di risalire e le polveri sono scese depositando nell'aria tutto il carico di veleno.

I valori sono cambiati in tutte le stazioni di rilevamento della zona e anche in alcuni comuni limitrofi: da NapoliEst a Volla, fino a Pomigliano d'Arco e Acerra. Le analisi dei tecnici dell'Arpac continueranno anche nei prossimi giorni per monitorare la situazione ma resta il problema di una bomba ecologica su cui intervenire in modo definitivo.

Nel servizio le interviste a Ciro Borrelli e Antonio Finocchio del comitato bonifica campo Rom Barra; Maria Rosaria De Matteo, comitato Barra Resiste