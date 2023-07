Trent'anni fa la battaglia del pastificio a Mogadiscio

Una cerimonia intensa e commovente, quella che in Libano ha visto la Folgore ricordare i trent'anni della "Battaglia del pastificio" o del "Checkpoint pasta", che il 2 luglio 1993 vide per la prima volta dalla seconda Guerra mondiale l'esercito italiano impegnato in un'azione sul campo. Il Comando italiano presente in Somalia nell'ambito dell'Operazione IBIS II, si scontrò con gruppi di miliziani a Mogadiscio: tre soldati italiani Andrea Millevoi, Stefano Paolicchi e Pasquale Baccaro morirono e altri 31 soldati rimasero feriti. Quattro le medaglie al valor militare: una per il tenente colonnello Gianfranco Paglia, che perse l'uso delle gambe.

Soldati di leva operarono fianco a fianco con le forze speciali, resistendo all'attacco che prese di mira il contingente italiano impegnato nella ricerca di arsenali ma soprattutto nel garantire l'arrivo di aiuti umanitari. Per il presidente Mattarella la battaglia di Mogadiscio è "una pagina di grande significato", per l'impegno dell'Italia a ripristinare la pace nella Somalia stremata da guerra civile, carestia e pestilenze. Per il ministro della Difesa Crosetto, la battaglia del pastificio racconta il coraggio dei soldati italiani. Un coraggio che traspare ancora oggi dall'impegno del colonnello Paglia anche a favore degli sport paralimpici.