Belle Ciao, sulla piattaforma della Cgil i problemi del lavoro femminile

Il posto occupato dall'Italia nella classifica del world economic forum sulla partecipazione delle donne alla vita economica del Paese è il 114simo, uno degli ultimi al mondo. Un numero cha fa impressione come quello sul divario salariale, al 17% nel pubblico, al 25% nel privato. Di disparità tra uomini e donne nel mondo del lavoro si parla sulla piattaforma di genere “Belle Ciao” che la Cgil ha voluto per stimolare confronto e condivisione sul territorio. E poi c'è il nodo del welfare per una componente femminile su cui continua a gravare la responsabilità di cura familiare.

Nel servizio le interviste a Cinzia Massa, delegata Cgil Na e Campania sulle politiche di genere, Nicola Ricci, segretario generale Cgil Na e Campania e Lara Ghigione, delegata Cgil nazionale sulle politiche di genere.