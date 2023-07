Blackout elettrici a Napoli, si lavora per evitare altri disagi

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da blackout elettrici in diversi quartieri di Napoli. I guasti sono stati dovuti ad eccessi di calore ed umidità. Per ripristinare i cavi si va sulle reti di riserva che vanno in sovraccarico e così si ferma tutto. Ottanta uomini dell'Enel lavorano per limitare i disagi.

Nel servizio la voce di Maurizio Della Corte, responsabile esercizio e distribuzione Enel