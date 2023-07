Black-out in alcuni quartieri di Napoli, power station all'Arenella

Energia elettrica a singhiozzo nella serata di ieri in alcuni quartieri di Napoli. Il caldo prolungato e la forte umidità hanno determinato il danneggiamento di tratti di rete, anche a causa dell'eccessivo assorbimento di giornate in cui si cerca sollievo dalle ondate di calore soprattutto con l'aria condizionata. La situazione più critica a partire dalle 19.30 a Fuorigrotta, ma anche al Vomero e a Soccavo. L'intervento dei tecnici ha consentito di ripristinare la fornitura grazie a delle manovre di bypass dei cavi sotterranei danneggiati che non sono però state possibili in alcune zone del Vomero. In tarda serata, quindi, in piazza Muzii, quartiere Arenella, è stata posizionata una power station, un gruppo elettrogeno per riportare l'energia elettrica nelle case. Già nella notte sono iniziati gli scavi per individuare e riparare i cavi compromessi.