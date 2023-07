Brucia ancora la Costiera Amalfitana

Cinque incendi in meno di una settimana in Costiera Amalfitana: l'ultimo oggi pomeriggio nel territorio comunale di Maiori, in località Capo d'Orso, dove proprio ieri si era sviluppato un altro rogo.

Le fiamme, come mostrato dai video amatoriali sul web e sul quotidiano online Il Vescovado, sono presumibilmente partite dalla vegetazione prospiciente la sede stradale.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, i volontari del Nucleo di Protezione Civile, i Carabinieri della Forestale e gli agenti di Polizia Municipale.

Tre le squadre coinvolte, più il Direttore delle operazioni di spegnimento. Si tratta di una zona poco antropizzata, difficile da raggiungere con i mezzi terrestri: a supporto inviati anche due elicotteri. Disattivata la linea a media tensione dell'Enel.

Il rogo è molto esteso, ha toccato anche dei tralicci.

Per ragioni di sicurezza si è resa necessaria l'interruzione momentanea del transito veicolare, poi ripresa a senso unico alternato, per la presenza sulla carreggiata dei mezzi di soccorso.

Giornate difficili in Costiera: negli ultimi giorni altri incendi ad Amalfi e a Conca dei Marini.