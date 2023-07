Napoli, giornata da bollino rosso per l'ondata di calore

Una foto ricordo in piazza del Plebiscito vale bene qualche minuto di sofferenza sotto il sole che scotta. Sono i turisti, in larga parte, a popolare le vie del centro in questa giornata da bollino rosso per Napoli. Tra gelati, bibite e ventagli i rimedi per visitare la città non mancano di certo.

Chi può prova a raggiungere il fresco delle isole. La fila agli imbarchi è lunga già di buon mattino. La Protezione Civile ha prorogato su tutta la Campania l'allerta per ondate di calore almeno fino a sabato 22 luglio. Umidità e temperature record spingono verso l'alto il numero di accessi nei Pronto soccorso, dove è stato attivato il "codice caldo". Nelle ultime 24 ore, il Cardarelli ha accolto 231 pazienti, il picco dal 2020. L'Ospedale dei Pellegrini - in pieno centro, a Napoli - è un punto di assistenza anche per i turisti.

Nel servizio, l'intervista a Emilio Bellinfante - Responsabile Pronto soccorso Ospedale dei Pellegrini