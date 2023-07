Caldo, i medici di base: "Mai sospendere le terapie farmacologiche senza autorizzazione"

“Se non si ha avuto una patologia come un ictus o un infarto e non si soffre di una malattia cronica, bisognerebbe evitare di andare in pronto soccorso per problematiche legate al caldo e rivolgersi al proprio medico di base”. A dirlo è Corrado Calamaro, segretario amministrativo della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (FIMMG) di Napoli, con riferimento all'allarme lanciato dai manager degli ospedali, per il grande afflusso di pazienti in queste giornate di allerta per le elevate temperature.

Altro comportamento da evitare è quello delle terapie fai-da-te. Calamaro fa l'esempio di un paziente iperteso che in conseguenza dell'abbassamento di pressione dovuto al caldo, smette di assumere un medicinale: “Mai interrompere una terapia farmacologica, se non dietro autorizzazione del proprio medico”. La FIMMG insieme ad altre associazioni di categoria si sta impegnando a diffondere il decalogo del Ministero della Salute per informare la popolazione sulle precauzioni da adottare per evitare un ‘colpo di calore’. Cosa fare in quest'ultimo caso per evitare un collasso? “Cercare una zona all'ombra e refrigerare l'organismo, bevendo acqua, mangiando un ghiacciolo, bagnandosi la testa” conclude Calamaro.