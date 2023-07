Ecco il calendario: il Napoli debutta a Frosinone, la Salernitana va a Roma

Frosinone-Napoli e Roma-Salernitana. Si ripartirà così nel weekend del 19 e 20 agosto, quando è in programma la prima giornata di Serie A. Gli azzurri campioni d'Italia cominceranno la difesa del titolo contro una neopromossa che ha cambiato allenatore passando da Grosso a Di Francesco.

Esordio in casa la settimana successiva contro il Sassuolo e poi subito dopo primo big match, ancora al Maradona, contro la Lazio. La fase più delicata a inizio dicembre con Inter e Juventus una dietro l'altra.

La Salernitana affronta ancora la Roma al debutto come l'anno scorso, poi a fine agosto trova l'Udinese per la prima all'Arechi, quindi Lecce e Torino: non un avvio impossibile. I derby si disputeranno il 5 novembre a Salerno e il 14 gennaio a Napoli.

Calendario meno compresso rispetto alla scorsa stagione, ma in vista degli Europei niente sosta invernale: si gioca il 23 il 30 dicembre, il Napoli recupererà tra il 22 e i 23 gennaio la sfida contro il Torino che salterà all'Epifania, perché in quei giorni, dal 4 all'8, si terranno semifinali e finale della Supercoppa italiana in Arabia Saudita.

Ultimo turno domenica 26 maggio con Napoli-Lecce e Milan-Salernitana.