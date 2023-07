Cani e caldo, i consigli della veterinaria

I cani sono più esposti al calore perché non hanno ghiandole sudoripare e hanno bisogno di respirare con la bocca e tenerli riservati. Il cane va bagnato in tutta la totalità del corpo e portare gli animali nelle ore più fresche della giornata. Il cane ha iperventilazione in caso di colpi di calore. Importante è bagnargli gli arti e la testa prima di portarli dal veterinario. Il rischio di un colpo di calore nei cani può essere molto grave, anche mortale. I consigli della veterinaria Daniela Donnarumma, pronto soccorso veterinario Arco Felice