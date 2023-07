Capri, apre lo sportello per gli immigrati che lavorano nell'isola

Riapre via Krupp, l'isola si popola di turisti come sempre per la stagione estiva, ma Capri non scorda mai la sua tradizione di solidarietà e inclusione: è nata così l'idea di aprire uno sportello per gli immigrati, promosso dallo stesso comune dell'isola azzurra, dalla Cisl e dall'Anolf, l'Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere.

Nel servizio le interviste a Marino Lembo, sindaco di Capri; Melicia Combierati, Segretaria Cisl Napoli; Lucia Fortini, assessore alla scuola e politiche sociali Regione Campania