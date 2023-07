"Capri", l'umanità azzerata

Le ultime sequenze del film “Il disprezzo” di Jean Luc Godard, del 1963. Si gira sulla terrazza di villa Malaparte a Capri. Odisseo guarda la sua Itaca ritrovata, ma all'orizzonte c'è in realtà il vuoto. Comincia così “Capri, the island of fugitives” di Krystian Lupa,in scena al Campania Teatro Festival, un percorso di 6 ore negli orrori della disumanizzazione. Entriamo nella casa- rifugio di Curzio Malaparte,l'irregolare che ha sempre irritato e disorientato tutti. Fuori, una indefinita guerra permanente. Dentro, i fuggitivi dalle voci flebili,stanche,confuse.Non ci sono più colpevoli e innocenti, solo persone vive o morte come nell''umanità' azzerata dei romanzi Kaputt e La pelle. “Ne abbiamo raccontato solo il 20 per cento ,dice Lupa. e dopo il rigetto iniziale per il cinismo e la crudeltà ci siamo resi conto che Malaparte ci dominava ,ci accoglieva, ci costringeva a dedicarci a lui”. Dalla casa del governatore nazista della Polonia Hans Frank, brutale e raffinato, che suona il pianoforte come un dio, al ghetto di Varsavia dove già incombe la morte, ad Aleppo bombardata alla Napoli disfatta de “La pelle”.I rifugiati di Capri sono fantasmi di una storia irredimibile