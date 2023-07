Capri, pienone in Piazzetta e negli alberghi. Così il vero eden è ad Anacapri

“Capri è sempre stata un sogno”, dice una turista. Il bello dell'isola azzurra - spiega il dipendente di un albergo - è che non vedi mai lo stesso facce. Pienone in Piazzetta e negli hotel, in tanti riescono a concedersi solo una visita di poche ore. Un turismo mordi e fuggi sempre più invadente: “L'isola è piccola, non siamo attrezzati”, spiegano i residenti. Così l'atmosfera da giardino dell'Eden è ancora viva soprattutto ad Anacapri.