Cetara, polemiche per i lavori per il mercato del pesce

In Costiera Amalfitana a Cetara polemiche, proteste e repliche del Comune per la costruzione nel porto del nuovo mercato del pesce. I lavori sono in corso: villeggianti e il gestore di un lido segnalano l'intensità troppo alta dei rumori che arrivano dal cantiere.

Per il Comune i lavori termineranno entro la fine dell'anno.

Nel servizio le interviste a Walter Figliola, gestore di un lido balneare, e Francesco Pappalardo, vicesindaco di Cetara