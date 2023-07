Chiarabba (INGV): "Monitoriamo la situazione, c'è una maggiore probabilità di altre scosse"

La terra è tornata a tremare lungo l'Appennino campano. L'ultimo movimento registrato dai sismografi ha il proprio epicentro a 15 chilometri di profondità nel territorio del Comune di Laviano, in provincia di Salerno, nell'Alto Sele; la magnitudo della scossa, avvenuta alle 10.20 di mercoledì mattina, è stata di 3.6. Il sisma è stato avvertito in modo distinto dalla popolazione, e percepito lievemente anche a Salerno. Non si registrano danni a persone o cose.

Una situazione che resta da monitorare, anche se, come spiega il direttore del dipartimento terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Claudio Chiarabba, al di sotto della magnitudo 4 non scattano ulteriori protocolli di comunicazione e allerta con il Dipartimento della Protezione Civile: “Monitoriamo la faglia - dice Chiarabba - e pur non potendo prevedere terremoti futuri, ragionando in termini di probabilità, dopo un evento del genere, rispetto a un periodo di assenza, cresce di poco la possibilità che ci siano nuove scosse".

“Chi vive in zone ad elevato rischio sismico deve sempre avere consapevolezza della vulnerabilità degli edifici in cui abita o che frequenta - prosegue Chiarabba - Dopo una scossa del genere, l'accortezza in più che si può avere, è di mettere in sicurezza alcuni oggetti in casa”.