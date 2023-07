Coast to coast per la ricerca sulle malattie renali

Il raduno in piazza Municipio. È da qui che parte la Coast to coast Challenge: ciclopedalata da Napoli a Bari. Una staffetta dal Tirreno all'Adriatico con passaggio di testimone simbolico a Candela, in un percorso che attraversa l'Irpinia.

La ciclopedalata si tiene in contemporanea in Olanda. L'iniziativa è coordinata dalla Società italiana di nefrologia e dalla Fondazione italiana del rene. Tra gli obiettivi anche la promozione di un uso quotidiano della bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile e utile al mantenimento del benessere.



Nel servizio, le voci di:

Gianni Capasso - Associazione "IO DONO"

Vincenzo Santagada - Assessore alla Salute del Comune di Napoli

Teresa Dandolo - Presidente Fiab Napoli Cicloverdi