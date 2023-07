Circumvesuviana, ripresa la circolazione: primi indagati

Dopo l'inceidente di ieri, ripresa la circolazione sulla tratta Napoli Sorrento della Circumvesuviana. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per pericolo colposo di disastro ferroviario. Ci sono già i primi indagati. Al via le perizie per accertare le repsonsabilità.

Interviste al direttore della circolazione ferroviaria della Circumvesuviana, Alberto Ramaglia al gestore del bar e all'edicolante della stazione di Pompei Scavi