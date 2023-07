Clima, Università Parthenope: scienziati per l'ambiente, dall'Antartide a Napoli

Cambiamenti climatici e futuro del pianeta. A Napoli la "Sea Ross Conference 2023", organizzata dall'Universita' Parthenope. Un confronto tra i maggiori scienziati mondiali sulla situazione ambientale attuale e i progetti per i prossimi dieci anni, nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide. E' nel mare di Ross profonda baia dell'Antartide che si concentra l'attività di ricerca - sulla salute del pianeta - della comunità scientifica internazionale che annovera diversi ricercatori italiani. In occasione della conferenza, visite nel porto di Napoli alla "Laura Bassi" l'unica nave rompighiaccio oceanografica italiana disponibile per gli scienziati del nostro Paese.

Nel servizio, interviste a: Giorgio Budillion - Prorettore alla Ricerca Università Parthenope; Valeria Fascione - Assessore ricerca e Innovazione Regione Campania; Antonio Garofalo - Rettore Università Parthenope