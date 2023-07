All'ex base NATO, sold out di Gianni Fiorellino

Tutto esaurito all'ex base NATO per “Sotto le stelle di Napoli”, lo show in cui Gianni Fiorellino ha interpretato i più grandi successi della sua carriera. Tremila spettatori hanno assistito al concerto-spettacolo, in cui il cantautore ha ricordato suo padre Fioravante, scomparso tre anni fa, cantando “L'isola che non c'è” di Edoardo Bennato, insieme ai suoi due figli.