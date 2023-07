Contro il rincaro di frutta e verdura ecco i mercati rionali

L’inflazione, l’aumento dei consumi, le difficoltà legate alla situazione internazionale. Secondo i dati del Comune di Napoli, i prezzi di frutta e verdura sono aumentati del 2,6% a giugno su base annua, eppure non tutto il gran caldo viene per nuocere per chi va a fare la spesa al mercato. Spesso, a fine giornata, per evitare di mandare grossi quantitativi di cibo al macero, i prezzi calano e tutto viene venduto - o meglio “svenduto” – a prezzi che variano tra 80 centesimi e 1 euro.

Naturalmente, al mercato di via Metastasio a Fuorigrotta, i commercianti non sono contenti. L’afa ha ridotto le presenze nel tradizionale luogo delle contrattazioni e per non fare marcire o mandare al macero pesche e albicocche si è costretti a rimetterle sul mercato con un ribassamento del 50%. La canicola non sta solo abbattendo i cittadini, costretti a trovare vie di fuga al mare o nel refrigerio dell’aria condizionata, ma anche la frutta: a farne le spese, per primi, i rivenditori.