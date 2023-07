Crepe e pavimenti obliqui, edifici sgomberati a Pozzuoli

La telefonata di notifica dello sgombero ai residenti e ai commercianti di alcuni edifici di corso Garibaldi, nel centro storico di Pozzuoli è arrivata nella tarda serata di sabato. Una doccia fredda, ma in realtà non del tutto inattesa visto che i segnali di cedimento in uno degli stabili interessati erano noti da tempo. Case e negozi chiusi anche negli edifici adiacenti per precauzione. Il marciapiede inclinato davanti a un'attività commerciale è il segnale che resta di una situazione complicata. L'amministrazione comunale esclude il collegamento con il fenomeno bradisismico. Residenti e negozianti ora chiedono risposte per quello che ritengono un disagio annunciato.

Nel servizio l'intervista al sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.