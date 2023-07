Crollo di una palazzina a Torre del Greco, continuano le indagini

Alle 11:30 di domenica mattina il crollo, la paura e i soccorsi quasi immediati. A Torre del Greco, in corso Umberto primo, una palazzina è venuta giù in pochi secondi. All'interno dell'edificio, che molti ora definiscono "fatiscente", vivevano cinque nuclei familiari. Vigili del fuoco, polizia, carabinieri e volontari hanno lavorato per ore. Alla fine tre le persone estratte dalle macerie, fortunatamente vive, la più grave è una ragazza di 19 anni trasportata all'Ospedale del Mare di Napoli in codice rosso. Grazie anche nall'utilizzo di droni termici che hanno sorvolato l'area, è stata esclusa la presenza di dispersi o vittime. Sul cedimento indagano i carabinieri di Torre del Greco, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. Al momento non ci sono ipotesi precise, sono state ispezionate anche le condutture di acqua e gas circostanti.